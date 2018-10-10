Мэр Москвы и глава исполкома ОНФ рассказали о своем отношении к конкурсу «Лидеры России»

Мэр Сергей Собянин и глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов заявили о том, что станут наставниками для победителей конкурса молодых управленцев «Лидеры России», который стартовал в Москве в среду.

«От всей души поздравляю с началом нового конкурса. Это означает, что у тысяч молодых и амбициозных людей появилась возможность заявить о себе, рассказать и претендовать на различные должности в бизнесе и на государственной службе», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в среду по случаю начала отбора заявок для участие в «Лидерах России».

Как выразился Собянин, Москва, ее траектория развития и аура «идеологически вписываются в этот проект и принципы, заложенные в этом конкурсе». Он подчеркнул, что в столице есть «технологии, финансовые ресурсы, но для того, чтобы была синергия развития, нужны постоянно обновляющиеся, завоевывающие вокруг себя пространство новые лидеры».

А руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Анисимов назвал конкурс значимым событием для талантливых молодых россиян, которые, в частности, хотят реализовать себя на ведущих управленческих позициях.

«Победители первого конкурса уже смогли проявить себя во многих важных сферах. Я могу судить об этом по тем лауреатам, с которыми общаюсь лично», - сказал Анисимов.

«Отмечу, что те победители, которых мы привлекли к деятельности движения, привнесли в работу фронта свежие идеи и новые алгоритмы решений. Я уверен, что после второго конкурса в стране появится еще больше профессиональных управленцев. В итоге выиграют все – и участники, и государство, и россияне. ОНФ всячески поддерживает этот конкурс, и я как наставник готов поделиться своим опытом и приобрести их опыт и идеи», – заявил Анисимов.

Так, например, двумя помощниками Анисимова на общественных началах стали два победителя первого, завершившегося в феврале конкурса «Лидеры России». Это Алексей Варяница из Ростова-на-Дону, который теперь стал заместителем руководителя ростовского исполкома ОНФ, и Дмитрий Юрьев из Петербурга, ставший активистом городского отделения ОНФ.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, конкурс «Лидеры России» проводится во второй раз. Первый конкурс стартовал год назад и завершился в феврале. Для участия в нем заявки подали почти 200 тыс. человек, из которых 103 стали победителями. 67 участников конкурса получили назначения, в том числе, двое стали губернаторами, трое – заместителями министров. Прием заявок на конкурс 2018-2019 годов начался в эту среду.