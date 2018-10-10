Участница Pussy Riot рассказала о сексуальных отношениях с девушками

Лидер группы Pussy Riot Надежда Толоконникова в интервью видеоблогеру Юрию Дудю раскрыла подробности своих отношений с девушками.

На вопрос Дудя, встречалась ли Толоконникова с девушками, активистка ответила «да», однако подчеркнула, что не считает себя бисексуалом.

«Я считаю, что все люди пансексуалы», – отметила Толоконникова. Она добавила, что не относит себя полностью к женскому полу.

Она также заявила, что ее некоторые отношения с девушками разваливались, потому что партнерши иногда воспринимали ее как человека, который исполняет «мужскую роль».

Толоконникова рассказала, что у нее был роман с женщиной на зоне. «Ей дали заказ меня соблазнить. (...) Я знала о том, что ей дали задание. Я подумала – а почему бы и нет», – сообщила активистка.

Интервью опубликовано на YouTube-канале Юрия Дудя.

В 2012 году девушки из Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве в балаклавах провели «панк-молебен». Затем их осудили на два года лишения свободы каждая за «хулиганство по мотивам религиозной ненависти и вражды». В декабре 2013 года Толоконникова была освобождена из колоний в связи с амнистией к 20-летию Конституции России.