Путин высказался о новой российской системе борьбы с допингом

Президент России Владимир Путин рассказал, что страна выполняет свои обязательства в рамках борьбы с допингом и намерена создать для нее одну из лучших систем.

«Россия последовательно выполняет свои обязательства, в том числе и в области борьбы с допингом. Это чувствительная тема, не могу ее обойти. Мы твердо намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу в спорте, для этого разработали и реализуем специальный национальный план. Считаем, это принципиально как для России, так для всего мира», – сказал российский лидер во время форума «Россия – спортивная держава».

По словам президента, сбои в андтидопинговой системе России является не только внутренней проблемой страны, но и выявляют «факты очевидного несовершенства всей международной антидопинговой системы». Путин считает, что на площадке ЮНЕСКО также надо вести борьбу с этим явлением, пишет РИА «Новости».

«Да, конечно, мы видим, видели сбои в нашей системе антидопинга, но хочу отметить, что (это) не является исключительно нашими внутренними проблемами. Мы солидарны с партнерами, которые говорят о необходимости изменений в этой сфере и убеждены, что такую работу надо вести на площадке ЮНЕСКО», - сказал Путин.

Путин: Мы твердо намерены создать одну из лучших антидопинговых систем в мире. Мы видели сбои, но это не является исключительно нашими внутренними проблемами. Они выявили факты несовершенства всей антидопинговой системы pic.twitter.com/CVZppoWxQU — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 октября 2018 г.

В июле Путин сообщил, что национальный план по борьбе с допингом добился успехов. Ранее президент России обещал устроить допингу бескомпромиссную борьбу.