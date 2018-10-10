Командир охраны взорвавшегося на Украине арсенала оказался пьяницей

Командир взвода охраны взорвавшегося арсенала у города Ичня Черниговской области Владимир Пастухов дважды подвергался штрафами за пьянство на службе.

Пастухова штрафовали на 1190 гривен в апреле и в июне 2018 года за пребывание в состоянии алкогольного опьянения на службе, передают «Украинские новости» со ссылкой на открытые данные Единого реестра судебных решений.

Кроме того, в апреле текущего года суд штрафовал слесаря воинской части за пьяное вождение по Ичне. В феврале штрафу на 10 200 гривен подвергся водитель той же части за вождение в нетрезвом виде, в результате которого произошло ДТП.

Взрыв на военном складе произошел 9 октября. Арсенал, по данным украинских властей, до сих пор горит.