В Кремле прокомментировали изменения в Конституцию

В администрации президента России не ведется никакой работы по внесению изменений в Конституцию, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я могу сказать, что в администрации президента какой-либо работы в этом плане [по подготовке изменений в Конституцию] не ведется», – цитирует Пескова ТАСС.

Он сказал, что статью председателя конституционного суда Валерия Зорькина о Конституции в Кремле воспринимают как его «личную экспертную точку зрения».

Песков заметил, что Зорькин давно возглавляет Конституционный суд и обладает большим опытом.



«Каких-либо действий в этом русле в администрации не предпринимается, никаких изменений не готовится», – повторил он.

Ранее председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин в статье «Буква и дух Конституции» выступил за двухпартийную систему и не исключил «точечных изменений» в Конституции.