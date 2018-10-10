В Киеве демонстранты столкнулись с полицией у здания МВД

Столкновение митингующих и полицейских произошло у дверей киевского МВД.

Активист Сергей Мазур с группой депутатов собрались к зданию министерства для встречи с представителями МВД, туда же пришли около 50 митингующих, передает «Укринформ».

После этого начались столкновения с органами правопорядка, один из демонстрантов заявил, что пострадал от удара полицейского.

Ночью в квартиру Мазура бросили гранату, произошел взрыв, в результате которого пострадал его отец, добавляет издание.

В феврале 2018 года в Киеве происходили столкновения сторонников Саакашвили с полицией.