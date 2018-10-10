Трамп пошутил о своем импичменте

Президент США Дональд Трамп позлорадствовал над демократами, радуясь назначению Бретта Кавано судьей Верховного суда.

«На прошлой неделе демократы говорили об импичменте (Кавано), для чего? Для чего?» – сказал Трамп, передает ABC.

После этого президент припомнил демократам попытки добиться его импичмента.

«И кроме того, я же должен идти в первую очередь?» – пошутил Трамп. Глава Белого дома также добавил, что республиканцы «не сделали ничего плохого, кроме как создали одну из величайших экономик в истории нашей страны».

На прошлой неделе Сенат США утвердил поддержанного Трампом Бретта Кавано судьей Верховного суда под крики протестующих.

Ранее Трамп назвал последствия своего импичмента.

В июле американское издание The New York Times заявило, что спецпрокурор США Роберт Мюллер организовал проверку письменных и устных заявлений Дональда Трампа на предмет попыток замять расследование «вмешательства» России в выборы 2016 года. Это могло стать основанием для импичмента Трампа.