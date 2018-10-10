ВС утвердил приговор «приморским партизанам»

Верховный суд признал законным приговор пятерым «приморским партизанам» в деле об убийстве четырех человек в сентябре 2009 года.

«Приговор признать законным, жалобу оставить без изменения», – сказал судья, передает ТАСС.

В апреле 2018 года один из подсудимых, обращаясь с последним словом к присяжным, заявлял, что обвинение «построено на противоречивых показаниях».

Позже в мае судья приговорил их к отбытию наказания в колонии строгого режима. Александр Ковтун и Владимир Илютиков получили по 25 лет лишения свободы, Алексей Никитин –23 года и шесть месяцев, Максим Кириллов – 21 год и шесть месяцев, Вадим Ковтун – восемь лет.

Напомним, что в 2016 году Приморский краевой суд после пересмотра дела огласил оправдательный приговор всем пятерым подсудимым.