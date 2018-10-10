Экс-глава сил спецопераций ВС России ответил на вопрос о Петрове и Боширове

Бывший руководитель сил спецопераций ВС России Александр Дюмин сообщил, что не знает Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Британия считает сотрудниками ГРУ и обвиняет в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

«Чепига? Впервые слышу эту фамилию. Речь про тех, кто давал интервью? Я их не знаю. Я был в системе главного разведуправления. … Я проработал определенный срок, это замкнутый аквариум, все друг друга знают», – сказал РИА «Новости» Дюмин, возглавляющий Тульскую область.

По его словам, Петров и Боширов не похожи на людей, которые работают в разведуправлении.

Ранее в среду СМИ сообщили, что Александр Петров и Руслан Боширов, обвиняемые британскими властями в отравлении в Солсбери, в 2014 году якобы побывали в Чехии до приезда туда экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.