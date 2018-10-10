Лукашенко оценил возможность присоединения Белоруссии к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг предположения ряда аналитиков о возможности присоединения республики к России.

«Если уж откровенно говорить, не только благодаря устремлениям нашего народа мы стали суверенным и независимым государством. Этого хотела Россия и тогдашнее руководство России», – заявил белорусский президент, передает РИА «Новости».

Он добавил, что нынешнее руководство России также заявляло о преемственности курса.

«В XXI веке говорить… об инкорпорации, включении Белоруссии в состав России просто смешно», – сказал Лукашенко.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, стоит ли ожидать отторжения Белоруссии от России.