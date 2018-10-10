Голикова категорически высказалась о «дыре» в Пенсионном фонде

Внесение президентом Владимиром Путиным правок в пенсионный законопроект не привело к появлению «дыры» в Пенсионном фонде, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я категорически не приемлю позицию тех, кто высказывается, что президент внес поправки, и в результате этого образовалась «дыра» в Пенсионном фонде. Такого нет», – цитирует ТАСС выступление Голиковой в Госдуме.

Она также отметила, что ни президент, ни правительство не ставили целью сэкономить на повышении пенсионного возраста.

«Принципиально речь всегда шла о другом. Мы должны обеспечивать рост пенсий выше уровня инфляции, и в этой связи все ресурсы, которые получит Пенсионный фонд от повышения пенсионного возраста, пойдут на увеличение пенсий действующим пенсионерам и последующим пенсионерам, которые будут выходить на пенсию в последующие годы», – пояснила она.

На прошлой неделе Голикова говорила, что с 2025 года формулу расчета пенсий в России должны модернизировать.

В конце сентября Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о совершенствовании пенсионного законодательства. За принятие законопроекта проголосовали 333 депутата.