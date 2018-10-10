Полиция Берлина провела спецоперацию против чеченских группировок

Полицейская спецоперация против двух чеченских группировок прошла в среду, 10 октября, в Берлине и федеральной земле Бранденбург на северо-востоке Германии.

Обыски прошли в общей сложности в 19 местах. По предварительным данным, поводом для спецоперации послужили «разборки» между двумя чеченскими группировками, передает Deutsche Welle со ссылкой на медиакомпанию rbb.

Более двух месяцев назад в чеченском культурном центре на севере Берлина произошла стрельба, в результате были ранены два человека. Связана ли с этим инцидентом нынешняя спецоперация, неизвестно.