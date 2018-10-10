Нурмагомедов предпочел встречу с Путиным Тимати

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что встретится с президентом Владимиром Путиным 10 октября на спортивном форуме в Ульяновске; при этом спортсмен ничего не рассказал о встрече с Тимати, который выступит там же в тот же день.

Нурмагомедов, отвечая на вопрос о возможной встрече с главой государства, сказал «Мы для этого и летим», передает ТАСС.

В данный момент спортсмен расположился на борту с делегацией и журналистами, которые будут которые осветят визит Путина в Ульяновск.

В этот же день в 20:00 на Соборной площади выступит рэпер Тимати, сообщает «Медиа73».

Напомним, между музыкантом и бойцом UFC разгорелся конфликт после отмены концерта Егора Крида в Дагестане. Крид и Тимати осудили его одобрение отмены концерта, после чего Нурмагомедов написал им гневный ответ.