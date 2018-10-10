В ДНР оценили заявление о продвижении украинских силовиков в Донбассе

Заявление Киева о продвижении украинских силовиков в Донбассе – лишь очередная придуманная «победа», заявил представитель управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Ответственно заявляю, что наши военнослужащие остаются на своих позициях, продвижений противника на нашу территории нет», – сказал РИА «Новости» представитель управления народной милиции ДНР.

Он назвал заявления Киева очередной «победой», придуманной украинским командованием. «Не понятно, что это за населенный пункт, его название почему-то скрывают. Видео, якобы снятое на месте, больше напоминает постановочное», – отметили в ДНР.

Ранее в штабе операции объединенных сил (ООС) заявили, что подразделения украинских силовиков провели зачистку и якобы взяли под контроль один из населенных пунктов Волновахского района Донбасса, расположенного в так называемой серой зоне между сторонами конфликта.

«Село, в котором до войны проживало 80 человек, в течение четырех лет войны оставалось пустым», – сказано в сообщении. При этом не указывается название населенного пункта, передает ТАСС.

В ООС уточнили, что силовики в рамках спецоперации «продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны».



