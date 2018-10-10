Украинская компания заявила о рекорде по добыче газа

Самая большая украинская газодобывающая компания «Укргазвыдобування» заявила, что побила девятилетний рекорд по добыче.

«Укргазвыдобування» нарастила среднесуточную добычу газа на 1,4% по сравнению с показателями 2017 года, пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу компании.

Газодобывающему гиганту удалось преодолеть показатель в 43 млн кубометров за сутки, это самое большое количество добытого компанией природного газа за девять лет.

В феврале 2018 года Газпром установил суточный рекорд поставки газа в Европу, российскому экспортеру удалось достичь 655,2 млн кубометров.