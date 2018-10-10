Актриса Горбачева рассказала, как стала жертвой эксгибициониста

Актриса Ирина Горбачева, известная по фильму «Аритмия», стала посланником центра «Насилию.нет» и рассказала о проблеме восприятия домашнего насилия в России и пережитых ею самой случаях.

Одним из неприятных впечатлений из детства Горбачевой было столкновение с эксгибиционистом, рассказала она в интервью «Насилию.нет».

«Меня остановил мужчина в лесу и просто сказал: «Смотри на мой член и не двигайся». И в пяти шагах от меня он просто закончил мастурбировать, кончил и сказал: «иди». Мне было 11-12 лет», – рассказала она.

Горбачева призналась, что у нее было ощущение «просто абсолютного насилия» над ней, но актриса никому о произошедшем не сказала.

Другой неприятный случай произошел, когда ей было 14 лет, и она лежала в гинекологии матери и ребенка после операции.

«Я лежала на гинекологическом кресле, проходит обследование. Мне и так страшно физически открыть ноги перед человеком, и вдруг заходит толпа студентов. И на мне начинают показывать, как нужно правильно брать мазки и проводить обследования. Врач спрашивает: «Кто-нибудь хочет?». И подходит студент, делает проверку. Все это без моего согласия», – рассказала Горбачева.

После этого актриса рыдала днями из-за ощущения, что ее прилюдно изнасиловали. Она никому об этом не сказала, и убеждала себя, что это нормально.

«Эта травма, которая со мной, в принципе, осталась на всю мою жизнь», – отметила она.