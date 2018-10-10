Пранкеры Вован и Лексус позвонили Кокорину

Пранкеры Вован и Лексус позвонили футболисту Александру Кокорину и президенту «Зенита» Сергею Фурсенко от имени вице-премьера Виталия Мутко.

Запись разговора прозвучала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

На вопрос «ну что?» Кокорин ответил: «Да ничего, сижу ровно».

Также пранкеры поговорили с президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко; тот заявил, что Кокорин «хороший парень», однако «отмазывать» за проступок его не будут.

«Столько души в них вложено. Я имею в виду Кокорина. Ну просто. Настолько обидно, просто уроды самые настоящие. Столько вложили в этот футбол. Обидно просто до слез. Они-то думали, что отмажем, ну а как будем отмазывать? Все-таки Семак, он свой человек. Поэтому, я думаю, там будем все нормально. Но как ребята воспримут, конечно, тяжело», – добавил он.

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