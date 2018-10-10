Турция назвала 15 разведчиков, причастных к исчезновению саудовского журналиста

Турецкая проправительственная газета Sabah сообщила об установлении личностей 15 разведчиков – подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению издания, причастны к исчезновению известного саудовского журналиста Джамала Хашогги.

Газета Sabah опубликовала имена и годы рождения 15 саудитов, которые, по версии журналистов, 2 октября прибыли в аэропорт Ататюрка в Стамбуле. Согласно фото, сделанным на паспортном контроле, эти 15 человек покинули Турцию четырьмя группами в разное время.

В издании также отмечается, что подданные Саудовской Аравии останавливались в отелях Wyndham и Movenpick в Стамбуле – в районе, где находится саудовское консульство.

По данным Sabah, один из саудитов является экспертом-криминалистом и входит в Совет саудовского общества судебной медицины.

Ранее источник Reuters также сообщал, что группа из 15 саудовских подданных, среди которых были и должностные лица, прибыла в Стамбул и посетила консульство монархии 2 октября, в тот же день, что и Хашогги. Чуть позже визитеры покинули Турцию.

59-летний саудовский журналист Джамал Хашогги получил известность благодаря своим критическим материалам в адрес властей Саудовской Аравии. Он не раз допускал колкости в отношении принца Мохаммеда бин Салмана. В 2017 году Хашогги уехал жить в США, где на постоянной основе работал в газете Washington Post. В своих материалах он анализировал внешнюю политику властей Саудовской Аравии.

2 октября журналист направился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Больше он на связь не выходил. Турецкая полиция не исключает того, что журналист был убит в здании генконсульства.