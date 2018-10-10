На Францию подали в суд за преступления против человечности

Французская Полинезия подала в отношении Парижа иск в Международный уголовный суд в Гааге в связи с последствиями ядерных испытаний во второй половине 20 века, сообщает агентство AFP со ссылкой на полинезийского активиста, экс-президента Французской Полинезии Оскара Темару.

Часть тихоокеанского субрегиона Полинезия – Французская Полинезия – обвинила Пятую республику в преступлениях против человечности. По словам Темару, французские ядерные испытания, проводившиеся в стране с 1960 по 1996 год, стали «прямым последствием колонизации».

«Мы не согласились с их проведением, как утверждает Франция. Эти испытания были навязаны под угрозой создания военного правительства», – заявил активист, передает Deutsche Welle.

С 1960 по 1996 год Франция провела 210 ядерных испытаний: сначала в Алжире (тогдашней французской колонии), а потом 193 испытания – на атоллах (коралловых островах) Муруроа и Фангатауфа во Французской Полинезии. После этого многие жители прилегающих районов обращались с жалобами на различные заболевания, в том числе онкологические, причиной которых, предположительно, стали испытания.

В июне 2010 года французское правительство приняло закон о компенсациях жертвам ядерных испытаний.