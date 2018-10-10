Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 19 копеек – до 66,07 рубля, курс евро снизился на 14 копеек и составил 76,01 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 84,98 доллара за баррель, передает РИА «Новости».