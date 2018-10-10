Глава МИД Венгрии уличил ЕС в тайном бизнесе с Москвой

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что обвинения Евросоюза (ЕС) в адрес Будапешта по поводу слишком сильного сближения с Россией являются необоснованными; кроме того, Брюссель и сам поддерживает тесные отношения с Москвой, однако старается скрывать это.

Сийярто заявил в интервью Der Standard, что Европа старается «скрыть большой бизнес (с Москвой) под поверхностными ссорами», передает РИА «Новости».

Он напомнил в качестве примера о встречах канцлера Австрии Себастьяна Курца с президентом России Владимиром Путиным, которые происходили уже четыре раза за год.

Также он отметил многочисленные телефонные разговоры лидеров России и Франции, а также визит Эммануэля Макрона на экономический форум в Санкт-Петербурге.

Сийярто заявил, что был удивлен, когда на энергетических переговорах в Москве «за почетным столом вокруг Путина» увидел глав четырех крупнейших западных энергетических концернов.

Глава МИД Венгрии добавил, что ЕС движется в неправильном направлении. Так, Еврокомиссия нуждается в кардинальных изменениях, так как в нынешнем составе она показывает «жалкие результаты».

Он также отнес к провалам комиссии и то, что в 2019 году впервые сократится количество стран–членов ЕС; что «трансатлантические отношения, которые раньше всегда были стабильными, стали очень хрупкими», и «за прошедшие три года в ЕС произошло 33 террористических атаки, в результате которых было убито более 300 человек».

Ранее Владимир Путин дал оценку отношениям России и Венгрии.