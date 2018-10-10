Глава МИД Венгрии уличил ЕС в тайном бизнесе с Москвой

Взгляд
10 октября, среда  |  Последнее обновление — 08:37  |  vz.ru
Разделы

100 долларов за баррель России больше не нужны

Россия отказывается от дорогой нефти Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Казалось бы, чем дороже нефть, тем России лучше. Однако министр энергетики Александр Новак уверяет, что это совсем не так. Чересчур высокая цена барреля скрывает в себе опасность, которой Россия при поддержке ОПЕК очень хотела бы избежать. Чего же именно боится российский министр энергетики? Подробности...
Перейти а раздел…

Есть ли у Ингушетии и Чечни повод для спора

Границы на Кавказе всегда определялись сложно, но общество проявляет мудрость в решении споровФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Митинговая стихия, которая выплеснулась на ингушские улицы после заключения соглашения о границе республики с соседней Чечней, входит в более спокойное русло. Провокаторам не удалось нацелить недовольство на главу республики Юнус-Бека Евкурова. Анализируя договор о границе, эксперты отвечают на вопрос, который, собственно, и стал поводом для митингов: не проиграла ли Ингушетия в ходе размежевания с соседкой? Подробности...
Перейти а раздел…

С чего начинались «Сатана» и «Сармат»

История РВСН длиной в 70 лет: от легендарной Р-1 до ракеты «Сармат»Фото: Фотохроника ТАСС, Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
70 лет назад, 10 октября 1948 года, был произведен первый успешный пуск баллистической ракеты дальнего действия Р-1 – той самой обрусевшей «Фау-2». Через семь десятилетий с полигона Плесецк произведены бросковые запуски новейшей МБР «Сармат» – наследницы знаменитой «Сатаны», Р-36М2. Оба этих события неразрывно связаны, если проследить историю создания ракетного оружия в России. Подробности...
Перейти а раздел…

Британцы показывают запредельную наглость в своих оценках России

Запад первым занялся перекройкой границ в Европе – а теперь цинично упрекает в этом РоссиюФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Один из британских политиков вновь высказался на тему разнообразных «вмешательств» России на Западе. Кажется, такой влиятельности не приписывали даже евреям, когда они были главными врагами западного мира. Но в очередном высказывании на эту тему наиболее интересна та вопиющая наглость, с которой британская элита трактует реальные действия России – и игнорирует свои. Подробности...
Перейти а раздел…

Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
Перейти а раздел…

Мордобой и гоп-мажорство пытаются сделать нормой для всех

Эдуард Биров, журналист
Не успели СМИ отгреметь по поводу выходки Нурмагомедова, как Кокорин и Мамаев отличились мордобоем в ресторане. Это позволило некоторым уравнять оба случая и заявить о всплеске агрессии в российском обществе. Подробности...

Ради какой идеи можно вытирать ноги о живых людей

Юрий Грымов,
Моральный кодекс строителя коммунизма мы благополучно отправили на свалку – туда ему и дорога. Но почему сегодня нашему обществу проще всего существовать в рамках воровских «понятий»? И почему мы так изменились – так быстро? Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев

Не верьте лжецам, которые пытаются добиться крови

Павел Данилин, политолог
Больше всего меня порадовала аргументация ингушской оппозиции о том, что Чечне отдали земли ингушей, богатые нефтью. Это для тех, кто понимает, очень и очень забавный аргумент. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Как сильно Россия зависит от доллара

    Как стать губернатором в России

    Обсуждение: 5 комментариев

    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...

      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Кокорина и Мамаева назвали предателями футбола
          Жители Минвод опубликовали видео встречи с ПутинымТрамп выразил желание назначить свою дочь постпредом США при ООНПутину предложат перенести столицу Дальнего ВостокаСтало известно о сходке воров в законе для передела ДНР
          Новак пообещал реализацию «Северного потока – 2» даже под санкциями СШАКокорин и Мамаев не явились на допрос100 долларов за баррель России больше не нужныМонсон рассказал, что сделали бы с Кокориным и Мамаевым в США
          Журналисты показали видео из квартиры, где прописан «Петров-Мишкин»Гражданская жена и сын Кокорина оказались в больницеВ Киеве собрались снести памятник СуворовуФигуристка Медведева ответила на обвинение Тутберидзе

          Главная тема


          С чего начинались "Сатана" и "Сармат"

          национальный интерес


          Появились данные о прибытии в Ливию российских «элитных десантных подразделений»

          боец без правил


          Макгрегору временно запретили участие в боях

          «формальный подход»


          Проживший в России 20 лет бразилец-старовер оказался под угрозой депортации

          Видео

          смена вех


          Зачем нужна революция в подготовке военных летчиков

          цены на нефть


          100 долларов за баррель России больше не нужны

          «русские идут!»


          Британцы показывают запредельную наглость в своих оценках России

          братские отношения


          Россия и Белоруссия начинают ожесточенную борьбу за нефть

          раскол православия


          Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

          «плевок в лицо»


          Сергей Худиев: Украинский национализм существует для того, чтобы мучить людей ради сомнительного идеала

          «русский борец Хабиб»


          Лев Пирогов: Если мы не понимаем сходу, кто свой, а кто чужой, значит, мы опупели

          «волна популизма»


          Дмитрий Дробницкий: В Южной Америке произошел очень серьезный политический сдвиг

          на ваш взгляд


          На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?

          Глава МИД Венгрии уличил ЕС в тайном бизнесе с Москвой

          10 октября 2018, 08:31

          Текст: Наталья Ануфриева

          Версия для печати

          Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что обвинения Евросоюза (ЕС) в адрес Будапешта по поводу слишком сильного сближения с Россией являются необоснованными; кроме того, Брюссель и сам поддерживает тесные отношения с Москвой, однако старается скрывать это.

          Сийярто заявил в интервью Der Standard, что Европа старается «скрыть большой бизнес (с Москвой) под поверхностными ссорами», передает РИА «Новости».

          Он напомнил в качестве примера о встречах канцлера Австрии Себастьяна Курца с президентом России Владимиром Путиным, которые происходили уже четыре раза за год.

          Также он отметил многочисленные телефонные разговоры лидеров России и Франции, а также визит Эммануэля Макрона на экономический форум в Санкт-Петербурге.

          Сийярто заявил, что был удивлен, когда на энергетических переговорах в Москве «за почетным столом вокруг Путина» увидел глав четырех крупнейших западных энергетических концернов.

          Глава МИД Венгрии добавил, что ЕС движется в неправильном направлении. Так, Еврокомиссия нуждается в кардинальных изменениях, так как в нынешнем составе она показывает «жалкие результаты».

          Он также отнес к провалам комиссии и то, что в 2019 году впервые сократится количество стран–членов ЕС; что «трансатлантические отношения, которые раньше всегда были стабильными, стали очень хрупкими», и «за прошедшие три года в ЕС произошло 33 террористических атаки, в результате которых было убито более 300 человек».

          Ранее Владимир Путин дал оценку отношениям России и Венгрии.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............