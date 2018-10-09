Нурмагомедов и президент UFC обменялись «угрозами»

Чемпион UFC российский боец Хабиб Нурмагомедов и глава организации Дэйна Уайт обменялись шутливыми угрозами.

Нурмагомедов заявил в Instagram: «Дэйна Уайт, повезло тебе, что ты отдал мне пояс». Россиянин заявил, что в противном случае разбил бы машину Уайта, ведь знает, где тот паркуется.

Уайт ответил также в шутливой форме, пишет «Чемпионат».

«Лол, расскажу твоему отцу», – заявил президент UFC.

Напомним, из-за потасовки, которая произошла после победы россиянина над ирландцем Коннором Макгрегором в титульном бою, чемпионский пояс Нурмагомедову сразу не вручили, хоть и объявили победителем.