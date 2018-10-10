Угрожавший взрывом у Кремля Шалай назвал главу Росгвардии «настоящим мужиком»

Дмитрий Шалай, арестованный после того, как угрожал взорвать машину у Кремля, высоко оценил мужество директора Росгвардии Виктора Золотова, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Члены ОНК встретились с Шалаем в ходе проверки СИЗО «Бутырка». По словам Мельникова, Шалай заявил: «Знаю, что командующий Росгвардией не сдрейфит, чего бы кто не говорил, он настоящий мужик, подошел, вытащил баллон, сел в машину, мы с ним поговорили», передает ТАСС.

Как рассказал Мельников, Шалай сообщил, что хотел передать «какую-то информацию» главе российского государства Владимиру Путину, но осознавал, что не сможет встретиться с президентом, поэтому захотел поговорить с Золотовым.

Шалай заявил, что получил два высших образования (психология и экономика). Он рассказал о судимости за грабеж в 1990-е годы. После выхода из тюрьмы он создал благотворительный фонд для помощи осужденным. Проблемы в бизнесе или с фондом Шалай отрицает.

Мельников сказал, что Шалай «выглядит бодро, много шутит».

«Про свой нынешний арест говорит, что пошел на курсы переквалификации, мол, заключенным помогал, а как сейчас в лагерях сидят, давно не видел, а еще говорит, что просто нарушил ПДД, заехал не туда, куда надо, и встал под знаком», – рассказал Мельников.