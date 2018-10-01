Дмитрий Киселев написал заявление в полицию на автора статьи о его вилле

Гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что заявил в полицию на автора статьи о реконструкции его виллы в Коктебеле Владимира Мазурина.

«Этот Мазурин – просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке», – передает его слова «Говорит Москва».

Мазурин ранее сообщил, что опубликовал в газете «Город24» о реконструкции виллы на крымском побережье, однако уже на следующий день весь тираж номера изъяли из продажи, а главный редактор газеты Елена Войтова лишилась своей должности.

По мнению Мазурина, учредитель предпринял такие действия «после звонка из Москвы».

Впоследствии учредитель «Город24» опроверг на сайте издания, что тираж был изъят, а главный редактор был уволен, сообщает «Коммерсант».