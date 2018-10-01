Слухи о «чинимых» ФСБ препятствиях при въезде израильтян в Россию, не подтвердились

Израильтяне начали сталкиваться с проблемами при въезде в Россию, сообщило израильское ТВ. В Сети тотчас появились слухи, что таким образом Москва мстит рядовым евреям за сбитый в Сирии Ил-20. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, гибель нашего самолета тут ни при чем.

В последние недели более десятка израильтян, пытавшихся въехать в Россию, были остановлены в российских аэропортах и отправлены обратно с запретом посещать страну на несколько лет. Причиной стала позиция властей третьей страны – Белоруссии, сообщает израильский 9 канал. Как утверждает телеканал, Минск начал составлять «черные списки» израильтян, которые, приехав в эту страну, направились потом в Россию.

Так как между Белоруссией и Россией нет таможенного контроля, иностранцы могут покидать белорусскую территорию в восточном направлении, не получив выездной штамп в паспорт. Некоторые из них потом улетают в Израиль уже с территории России. В любом случае, тем самым они нарушают белорусское законодательство, напоминают в Минске.

Нарушители белорусских законов в данном случае признаются нарушителями и законов российских. Израильтяне, попавшие таким образом, в белорусский «черный список», не могут потом въехать ни в ту, ни в другую страну, поскольку Минск делится «черным списком» с Москвой. Но сами нарушители зачастую узнают этот неприятный факт уже непосредственно на границе, когда вновь пытаются въехать в Союзное государство.

«Известно, что с начала августа в Белоруссии вступил в силу автоматический «безвиз» на 30 дней для граждан 74 государств, что не слишком понравилось российским властям, и те установили настоящие пограничные КПП для проверки тех, кто въезжает в Россию с территории Белоруссии», – предполагает 9 канал.

Между тем, в Сети в конце прошлой недели активно распространялась версия о том, что Погранслужба ФСБ решила массово отказывать во въезде гражданам еврейского государства, чтобы таким образом «отомстить» за сбитый Ил-20.

Между тем, осведомленный источник газеты ВЗГЛЯД во властных структурах Израиля пояснил, что данное утверждение беспочвенно. «С чем эта история точно никак не связана, так это со сбитым самолетом», – категорически утверждает источник. По его словам, массовые отказы во въезде связаны с небрежностью самих израильтян, игнорирующих предупреждения властей о запрете для иностранцев свободно пересекать границу Белоруссии и России.