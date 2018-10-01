В Германии задержали собиравшихся свергнуть власть неонацистов

Члены неонацистской группировки, которые были задержаны в Германии в понедельник, вынашивали планы по свержению действующей власти, сообщили СМИ со ссылкой на источники в следствии.

Правоохранительные органы пришли после прослушки телефонных разговоров, а также изучения их переписок. Подозреваемые называли себя «элитой правой сцены» ФРГ, собирались атаковать мигрантов, политиков и «медийную диктатуру и их рабов». Также задержанные, как утверждается, собирались прилагать все силы для отмены действующих в Германии законов, передает ТАСС.

Следствие утверждает, что в скором времени они собирались совершить вооруженные атаки на политических деятелей и журналистов. Неизвестно, кто мог быть под их прицелом.

Их было решено задержать после попытки приобрести огнестрельное оружие. Ряд задержанных ранее состояли в других неонацистских группировках. В частности, Том В. Был членом ультраправого объединения Sturm 34. Эта организация совершала жестокие нападения на иностранцев в районе саксонского города Митвайда.

Шестерых предполагаемых экстремистов задержали в понедельник утром в Саксонии – в районе Хемница, и в Баварии. Один был задержан ранее – это Кристиан К., главарь группировки. Подозреваемые – граждане Германии в возрасте от 20 до 30 лет. Их группировка носила названия «Революция Хемниц».

Утверждалось, что нападение планировалось совершить на День германского единства – 3 октября.