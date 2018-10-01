На детской площадке в Москве нашли гранату

Жители района Щукино обнаружили гранату на детской площадке, сообщают источники.

«На ул. Рогова в районе д. 12, корп. 1 на детской площадке обнаружена боевая граната. Ведется проверка», – сказал источник в правоохранительных органах, передает АГН «Москва».

На место происшествия направлены сотрудники полиции и МЧС.