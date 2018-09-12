Хинштейн пожаловался на Жириновского в комиссию по этике после скандала у Соловьева

Депутат Госдумы Александр Хинштейн подал официальную жалобу на лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского в комиссию по этике нижней палаты парламента после оскорблений в свой адрес на одной из передач Владимира Соловьева.

Копия жалобы появилась в Twitter Хинштейна, он заявил, что Жириновский не только допустил оскорбительные высказывания, но и «позволил себе заявления, направленные на возбуждение ненависти по национальному признаку», позволив себе антисемитские высказывания, «заявив, в частности: у нас здесь Россия, а ты – еврей, вот и поезжай в Израиль».

Подал официальную жалобу в комиссию @dumagovru по этике на В.Жириновского, в связи с его оскорблениями в мой адрес в эфире программы “Вечер с @VRSoloviev” 12.09.2018 г. pic.twitter.com/HPqyz0AfzX — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 1 октября 2018 г.

Хинштейн сообщил, что «оставляет за собой право обратиться в судебные и следственные органы за защитой своей чести, достоинства и деловой репутации», – сообщает URA.RU.

Ранее ролик с перепалкой двух политиков опубликовал телеведущий Владимир Соловьев – инцидент произошел в ходе прямого эфира на телеканале «Россия-1» в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».