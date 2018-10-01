Минобороны поздравило боевых роботов с Днем Сухопутных войск

Ко Дню Сухопутных войск России Минобороны опубликовало видеопоздравление, на котором показаны фрагменты недавних учений, работа робота-танка и процесс подготовки офицеров-мотострелков.

«Пехота, танкисты, ракетчики и артиллеристы, военные химики, инженеры и... боевые роботы. Сегодня, 1 октября, их праздник – День сухопутных войск России», – говорится в комментарии Минобороны к видео в YouTube.

Минобороны поместило в клип уникальные кадры боевого применения многофункционального дистанционно управляемого робота-танка «Уран-9».

«Комплекс оснащен четырьмя противотанковыми ракетыми «Атака», 30-миллиметровой автоматической пушкой, пулеметами и огнеметными установками «Шмель-М» с термобарическими зарядами», – говорится в сообщении.

Также на видео показан процесс подготовки будущих офицеров-мотострелков в Московском высшем общевойсковом командном училище.

Кроме того, в видеопоздравлении Минобороны есть эпизоды недавних учений. В частности, работа подразделений инженерных войск и войск РХБ защиты, фрагменты стрельбы реактивных систем залпового огня «Ураган», САУ «Акация», БМПТ «Терминатор» и пусков крылатых ракет ОТРК «Искандер».

В Минобороны напомнили, что День Сухопутных отмечается с 2006 года.

«Уран-9» предназначен для разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя. The National Interest говорил, что российские роботехнические комплексы «Уран» на шаг впереди своих основных конкурентов.

В июне в Минобороны сообщали, что по итогам применения боевого многофункционального робота «Уран-9» в Сирии был выявлен ряд серьезных недостатков.