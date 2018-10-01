В Британии появилась статуя угрожающего ребенку Трампа

В Британии появилась статуя президента США Дональда Трампа, который грозно нависает над сжавшей кулачки маленькой девочкой.

Необычная архитектурная композиция установлена в деревушке Грейт-Миссенден, известной британцам тем, что в ней жил и творил писатель Роальд Даль, пишет Bailiwick Express.

Авторы композиции приурочили ее к 30-летию со дня публикации повести Даля «Матильда», рассказывающей о девочке с исключительными способностями. Матильда получает необычные способности и решает проучить жестокую директрису.

Идея использовать образ Трампа родилась по результатам публичного опроса, по итогам которого 42% опрошенных согласились с тем, что если бы Матильда жила сейчас, она противостояла бы именно Дональду Трампу. Интересно, что 21% респондентов поставили напротив Матильды премьер-министра Терезу Май, а 16% увидели в деспотичной директрисе британского журналиста Пирса Моргана.