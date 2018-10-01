В Пермском крае мать четырех детей убила капитана полиции

Капитан полиции Константин Дементьев был насмерть заколот своей сожительницей, матерью четырех детей, в городе Верещагино Пермского края.

В воскресенье полицейский вернулся после дежурства домой, чтобы забрать вещи от сожительницы, с которой поссорился накануне, сообщает портал «Pro город» со ссылкой на сестру погибшего Наталью Астапкину.

«Отнес (вещи) в машину, но зачем-то вернулся. Костя уже выходил из дома, был в сенях, когда она воткнула ему в спину нож», – рассказала она, отметив, что до конца не ясно, что произошло.

Родственники узнали о трагедии после того, как друг не застал Дементьева и позвонил в полицию, чтобы узнать, закончил ли он работу.

Мужчина работал в отделе пропаганды в ГАИ, у него осталось двое детей.

У его сожительницы, которая находится в статусе подозреваемой, четверо малолетних детей.