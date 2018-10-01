Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

В начале торгов в понедельник российский рынок акций уверенно растет, Мосбиржи обновил очередной исторический максимум.

По данным на 10.10 мск индекс Мосбиржи рос на 0,65% - до 2391,43 пункта (уже поднимался до 2492,84 пункта – нового исторического максимума), передает РИА «Новости».

Индекс РТС рос на 0,34% – до 1196,14 пункта.