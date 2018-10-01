Российские ученые сделали уникальные снимки кометы Джакобини-Циннера

Фотографии кометы в «профиль» получили астрофизики Дальневосточного федерального университета, фото должны помочь в исследованиях космической пыли.

Ученые Дальневосточного федерального университета считают, что фотографии такого качества помогут собрать новую информацию о космической пыли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на университет.

Специалисты весь сентябрь наблюдали за перемещением кометы и смогли заснять ее под углом в 80 градусов – фактически в «профиль». Полученные фото позволят рассчитать так называемое расстояние «пылевой комы».

Снимки кометы в «профиль» удалось получить благодаря отличным погодным условиям в сентябре в Приморье. Именно эти фото лягут в основу научного исследования, которое будет опубликовано в одном из авторитетных научных изданий.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, москвичи в ночь на 9 октября смогут увидеть один из самых зрелищных звездопадов «Дракониды» созвездия Дракона. «Основателем» этого метеорного потока принято считать комету Джакобини-Циннера, которая пролетает над Землей каждые шесть с половиной лет.