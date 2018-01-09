Программа «Земский доктор» помогла решить проблему с узкими специалистами в селах

Программа «Земский доктор» помогла решить проблему недостатка специалистов узкой направленности в сельских больницах, за последние пять лет в рамках этой программы в отрасль пришли 310 врачей.

Семейная пара Владислав и Кристина Деделькины приехали на работу в Ханкайскую ЦРБ в августе 2017 года. В больнице они работают врачом-педиатром и хирургом. Супруги считают, что работа в сельской местности подарит им бесценный практический опыт, сообщается на сайте администрации Приморского края.

«Как участники программы «Земский доктор» мы должны проработать в селе пять лет. Удивительно, но некоторые знакомые с каким-то сочувствием нам говорят: дескать, не волнуйтесь, это время пролетит быстро. А мы не хотим, чтобы эти годы промчались! Рабочий климат в больнице благоприятный, зарплата достойная, есть перспективы профессионального роста, да и главный врач нас поддерживает», – говорит Кристина Деделькина.

Еще один молодой специалист, прибывший в район по программе «Земский доктор», – анестезиолог-реаниматолог Мария Астраханцева хотел стать врачом с детства. «После окончания Тихоокеанского медицинского университета у меня была возможность остаться работать в городе, но тут передо мной встал пресловутый «квартирный вопрос», потому мой выбор пал на сельскую больницу», – сообщила Астраханцева.

Администрация районной больницы снимает и полностью оплачивает квартиру молодому специалисту, а в больнице впервые за долгие годы появилась возможность проводить простые операции.

Главный врач Ханкайской районной больницы Виктория Ендовицкая сообщила, что молодые специалисты уже успели заслужить уважение коллег и доверие пациентов. «Мы прилагаем все, чтобы восполнить имеющий дефицит кадров. Ведь в результате выигрывают наши пациенты, которым не нужно ездить за сотни километров за консультацией узкого специалиста», – заявила Ендовицкая.

В Приморье ведется большая работа по развитию кадрового потенциала отрасли. За последние пять лет только по программе «Земский доктор» в отрасль пришли работать 310 врачей. Из них 63 специалиста пришли в сельские больницы в 2017 году. Каждый врач в рамках программы получает «подъемные» в размере 1 млн рублей.

Напомним, что президент России Владимир Путин не раз подчеркивал важность повышения престижа профессии медиков. «Нужно повышать престиж, статус, материальное положение медицинских работников, укреплять их защиту, в том числе правовую. Здравоохранение, как и образование, – это не просто сфера услуг: врачи, учителя выполняют важнейшую для будущего страны и общества работу», – говорил президент.

В 2018 году программа «Земский доктор» будет продолжена. На сегодняшний день в бюджетных учреждениях Приморья не хватает более 1,7 тыс. специалистов.