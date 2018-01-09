По пути с новогодней елки оренбургский школьник убил прохожего

В Оренбурге 15-летний подросток после конфликта с прохожим убил его по дороге с новогодней елки.

Как сообщает СУ СК по Оренбургской области, труп 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 29 декабря на остановке «Гидропресс» в областном центре.

По данному факту заведено уголовное дело по статье УК «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека».

В совершении преступления правоохранители заподозрили и задержали 15-летнего школьника, который, по данным следствия, 29 декабря вместе с пятью друзьями возвращался с новогодней елки домой.

По дороге у подростков возник конфликт с прохожим, в ходе которого один из школьников ударил мужчину ногой по лицу, после чего тот скончался на месте происшествия.

«В рамках расследования уголовного дела и проведении следственных действий установлена причастность к совершению особо тяжкого преступления конкретным подозреваемым. Ему предъявлено обвинение, свою вину обвиняемый не признает. Подростку избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – говорится в сообщении ведомства.