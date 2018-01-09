В Таиланде назвали место жительства сбежавшей экс-премьера страны

Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават, заочно осужденная на родине за халатность на пять лет лишения свободы, с сентября проживает на территории Великобритании, сообщил министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай.

По его словам, эту информацию подтвердили британские коллеги.

«Между тем, нет никаких данных относительно предоставления Йинглак Чинават политического убежища Лондоном или подачи ею соответствующего заявления», – передает ТАСС слова Праматвиная, подчеркнувшего, что этот вопрос «не повлияет на отношения двух стран».

Напомним, ранее источник в партии Пхыа Тхаи («Ради Таиланда») сообщил, что экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават попросила Великобританию о политическом убежище.

В Таиланде ее признали виновной в халатности при выкупе риса у сельхозпроизводителей.

Также сообщалось, что Чинават находится в Дубае.