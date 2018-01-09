Лидер повстанцев-хуситов пригрозил перекрыть пути навигации в Красном море

Во время встречи с заместителем спецпосланника генсека ООН по Йемену Моином Шреймом глава созданного повстанцами-хуситами верховного политического совета Салех ас-Самад заявил, что повстанцы могут прибегнуть к «стратегическому варианту» – перекрытию морских путей.

«Мы достигли критической отметки, которая не позволяет надеяться на то, что ООН сможет найти политическое решение по ситуации в Йемене», – сказал ас-Самад, передает телеканал Al Arabiya.

Вместе с тем ас-Самад отметил, что движение «Ансар Аллах» готово начать переговоры, если повстанцы почувствуют, что ООН серьезно относится к работе над разрешением ситуации.

Также сообщается, что некоторые страны уже воспринимают ополченцев-хуситов как угрозу для судоходства в Баб-аль-Мандебском проливе после их нападения на суда.

Напомним, в воскресенье сторонники движения «Ансар Аллах» заявляли, что сбили военный самолет аравийской коалиции в провинции Саада в Йемене.

В начале декабря в Йемене начались вооруженные столкновения между повстанцами-хуситами и сторонниками правительства. Бывший президент Йемена Али Абдалла Салех заявлял, что хуситы выполняют политический заказ Ирана.