Оговорка Овечкина повеселила блогеров

Российский хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин развеселил пользователей Сети, перепутав в послематчевом интервью слова «бросать» и «испражняться».

После матча с клубом «Сент-Луис Блюз», который команда Овечкина выиграла со счетом 4:3, а сам россиянин забил гол и отдал голевую передачу, Александр давал интервью американским СМИ, в котором перепутал слово shot (бросать) со словом shit (непристойный вариант – испражняться).

«Мы слишком упростили нашу игру. Оши (Ти Джей) выиграл вбрасывание, достал для меня шайбу. У меня была возможность испражниться, и я испражнился», – заявил Овечкин.

Впрочем, россиянин моментально заметил собственную оговорку и обернул все в шутку, заявив, что «не важно: бросил или испражнился».

Пользователи соцсетей уже заявили, что высказывание Овечкина грозит стать мемом.