Кремль анонсировал работу Путина в Тверской области в среду

Президент России Владимир Путин в среду будет работать на территории Тверской области, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Завтра президент работает в Тверской области, мы соответствующий анонс сделаем, как это обычно происходит», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Во вторник же Владимир Путин проведет публичную встречу с главой «Русгидро» Николаем Шульгиновым. «Вы знаете, что достаточно регулярно президент получает доклады от руководителей крупных системообразующих компаний, вот это будет как раз одна из таких встреч», – заметил Песков.

Также во вторник Путин также проведет ряд совещаний.