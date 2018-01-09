Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 4 копейки – до 57,02 рубля, курс евро опустился на 46 копеек и составил 68,22 рубля.

Стоимость нефти марки Brent составила 68,1 доллара за баррель, передает РИА «Новости».