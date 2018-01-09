СМИ: Кабмин ужесточил правила пожарной безопасности

Российское правительство одобрило новую редакцию «Правил противопожарного режима», предполагающую запрет на выбрасывание окурков из окон автомобилей и поездов, а также сжигание травы вблизи дорог.

Документ подготовлен по поручению президента. Согласно ему, собственников, пользователей и арендаторов земли в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обяжут регулярно убирать со своих участков мусор, а также косить траву.

Аналогичные изменения коснутся и фермеров. Кроме того, в период уборки урожая фермеры не смогут курить вне специально оборудованных мест. Также запрещено будет жечь траву в придорожных полосах автодорог и в охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Ограничения коснутся и автомобилистов. В новых правилах закреплен запрет «выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта» в полосах отвода и охранных зонах дорог, а также «на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог».

Новый запрет носит пока что «декларативный характер», поскольку контролировать данный вид нарушений очень сложно, пояснил «Коммерсанту» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. В перспективе, добавил он, появится возможность снимать подобные нарушения на регистратор, установленный в салоне автомобиля.