Шведские школьники нашли в лесу банку с рулоном евро

Во время прогулки в лесу шестилетние школьники города Сунне на западе Швеции обнаружили банку с норвежскими деньгами на сумму свыше 4 тыс. евро; полиция, не найдя хозяина средств, отдала деньги детям.

Директор школы Ленита Бестерман рассказала, что дети принесли стеклянную банку в школу, не открывая ее, и позвонили в полицию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Радио Швеции.

Через закрытую банку были видны деньги, банкноты в ней были свернуты в рулон.

По словам директора школы, класс намерен потратить деньги на совместные поездки по теме «природа и лес».