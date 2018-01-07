После конфликта с восьмью пострадавшими в Петербурге задержаны двое

Полиция Санкт-Петербурга после конфликта в Центральном районе города, в результате которого были госпитализированы восемь человек, задержала двоих человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Речь идет о субботнем инциденте на Конюшенной площади. В результате восемь человек с различными телесными повреждениями были госпитализированы, передает РИА «Новости».

По итогам оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих граждан – они подозреваются в том, что в результате внезапно возникшей ссоры нанесли 24-летнему мужчине ножевые ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Между тем, накануне сообщалось о конфликте со стрельбой на юго-западе Петербурга. Сообщалось об одном пострадавшем на проспекте Ветеранов.