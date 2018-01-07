В Петербурге начата проверка после смерти пенсионерки в больнице

Следователи начали проверку по факту смерти 80-летней женщины в одной из больниц Красносельского района Санкт-Петербурга, предполагается, что она могла умереть из-за несвоевременного оказания экстренной помощи, сообщили в СК России.

Доследственная проверка возбуждена накануне. Женщина 1937 года рождения скончалась в одном из медицинских учреждений Красносельского района. Официальный представитель СК России Светлана Петренко отметила, что в открытых информационных источниках утверждается, что смерть могла наступить из-за отсутствия должного внимания со стороны персонала больницы и несвоевременного оказания экстренной помощи, сообщается на сайте СК.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил подразделению центрального аппарата СК проконтролировать ход проведения проверки и установить все обстоятельства случившегося.