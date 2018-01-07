Посольство России поблагодарило Госдеп за помощь с рейсами «Аэрофлота»

Российское посольство выразило Госдепу благодарность за помощь в ситуации с рейсами «Аэрофлота», задержанными в США из-за погодных условий.

Посольство сообщило в Twitter, что обратилось к американскому внешнеполитическому ведомству «для ускорения отправки рейсов», которые были задержаны «из-за снежной бури».

Российская сторона поблагодарила Госдеп за «готовность помочь и быстрое содействие», передает РИА «Новости».

Напомним, компания, обслуживающая рейсы «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона, отказалась обслуживать лайнеры российского авиаперевозчика в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«Аэрофлот» сообщал о возникшем в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона транспортным коллапсе.

5 января губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за погодных условий.