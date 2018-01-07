Имама сельской мечети застрелили в Дагестане

В селении Муцалаул Хасавюртовского района убит имам местной мечети, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.

Источник РИА «Новости» сообщил, что убийство произошло в субботу вечером у дома жертвы. Неизвестные расстреляли имама из автоматического оружия.

В МВД республики подтвердили, что в селении убит мужчина.