Украинские военные не признали существование «Грузинского легиона»

Командование 54 отдельной механизированной бригады ВС Украины отвергает существование в составе бригады отдельного подразделения под названием «Грузинский легион».

«Командование 54 отдельной механизированной бригады ВС Украины благодарит всех друзей Украины – иностранцев, которые проходили и продолжают проходить службу в подразделениях воинской части. Однако отмечаем, что отдельного подразделения под названием «Грузинский легион» в составе 54 бригады никогда не существовало», – говорится в сообщении 54-й бригады в Facebook.

Там отмечается, что десятки граждан других государств в 2016 году добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в вооруженных силах Украины и добросовестно служат в составе штатных подразделений воинских частей.

По данным украинских военных, один военнослужащий-иностранец уволился из бригады по семейным обстоятельствам, еще четверо уволились по другим причинам, все остальные иностранцы продолжают нести службу в составе бригады.

Ранее «Грузинский национальный легион», ведущий в Донбассе боевые действия в составе украинских войск, заявил о выходе из состава 54-й бригады из-за некомпетентности и незаконных действий ее командования.

Грузинский военный аналитик Вахтанг Маисая, комментируя в интервью газете ВЗГЛЯД выход «Грузинского легиона» из состава украинской военной бригады, назвал это действие «серьезной военной авантюрой».

В ДНР считают, что выход «Грузинского легиона» из состава бригады ВС Украины произошел из-за грубых ошибок командования украинских силовиков и «дружественных» обстрелов собственных позиций.