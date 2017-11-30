Американские власти заказали симулятор стрельбы в школе

Вооруженные силы США совместно с министерством внутренней безопасности страны занимаются разработкой специального видеосимулятора стрельбы в школе, предназначенного для обучения учителей навыкам поведения в экстремальных ситуациях.

Американские власти предполагают, что симулятор, получивший название EDGE, станет доступен весной 2018 года, обойдется в 5,6 млн долларов и никогда не попадет в открытый доступ.

При этом в симуляторе можно будет принять на себя как роль учителя и правоохранителя, так и самого стрелка. В то же время предполагается, что за убийцу будет играть только специально обученный сотрудник правоохранительных органов.

Создатели симулятора EDGE подчеркивают, что в нем не будет победителей или проигравших, поскольку игроки не соревнуются, а тренируются действовать в экстремальных ситуациях. В частности, игрокам советуют находиться вдали от окон, блокировать двери и искать предметы, из которых можно соорудить баррикады.

«Чем больше у вас опыта, тем выше ваши шансы на выживание. Это позволит практиковаться и получать опыт, понимая, какие методы сработают, а какие нет», – рассказала порталу Gizmodo главный инженер EDGE Тамара Гриффитс.

Случаи стрельбы в учебных заведениях США – не редкость и вызывают широкую общественную дискуссию вокруг соблюдения мер безопасности и ужесточения правил продажи оружия. По статистике, именно школы и торговые центры чаще всего привлекают массовых убийц в США.

Одно из самых массовых убийств в истории США произошло в городе Ньютон, в штате Коннектикут. Здесь в 2012 году в школе Сенди Хук психически больной Адам Лэнза убил 27 человек.