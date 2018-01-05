ДНР предупредила о готовящихся провокациях со стороны ВСУ

Украинские силовики готовятся к «активным, провокационным действиям» на мариупольском направлении, сообщил замглавы оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Басурин сообщил, что такой вывод сделан на основании анализа перемещения колонн украинской авто- и бронетехники, передает РИА «Новости».

Кроме того, разведка ДНР заметила усиление подразделений украинских силовиков на юге Донецкой области. Басурин призвал ОБСЕ обратить внимание на скопление ударных средств ВСУ у линии соприкосновения.

Замглавы оперативного командования ДНР заверил, что, несмотря на «попытки украинской стороны дестабилизировать обстановку» и активную подготовку силовиков «к наступательным действиям», жители провозглашенной республики находятся под защитой.

Он подчеркнул, что вооруженные силы ДНР хорошо подготовлены и готовы «к отражению провокаций на всех участках».

Ранее Басурин заявлял, что ополченцы находятся в постоянной готовности в связи с возможной активизацией боевых действий со стороны противника, однако сами агрессором выступать не намерены.