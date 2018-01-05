В Финляндии оценили уровень поддержки президента за три недели до выборов

Уровень поддержки Саули Ниинисте за три недели до президентских выборов в Финляндии остается на удивление высоким, отмечают эксперты.

В сравнении с ноябрьским опросом, когда уровень поддержки деятельности Ниинисте на посту президента Финляндии составил 80%, сейчас его рейтинг снизился на 8 процентных пунктов. Несмотря на это, поддержка действующего финского президента остается самой высокой среди кандидатов – она держится на отметке в 72%, сообщает Yle.

Как отмечает руководитель исследовательского центра Taloustutkimus Яри Паюнен, «уровень поддержки Ниинисте на удивление высок». «В преддверии выборов предполагалось, что люди найдут своих кандидатов в рядах поддерживаемых партий», – говорит Паюнен, отмечая, что этого не произошло – уровень поддержки конкурентов Ниинисте в общей сложности составляет всего 28%. По словам эксперта, чтобы второй тур выборов состоялся, остальным кандидатам придется приложить большие усилия.

Главным соперником Ниинисте считается Пекка Хаависто от «Зеленых». Уровень его поддержки поднялся на 1 п.п. и сейчас составляет 11%. На третьем месте Лаура Хухтасаари от «Истинных финнов», за которую готовы проголосовать 5% избирателей.

«Судя по этим результатам, на предстоящих выборах будет достаточно одного тура», – добавляет Паюнен.

Первый тур президентских выборов состоится 28 января и возможный второй 11 февраля 2018 года.

Во время предвыборных дебатов в середине декабря Ниинисте заявлял, что не видит причин для вступления своей страны в Североатлантический альянс.

Напомним, Ниинисте стал президентом Финляндии, одержав победу на выборах в феврале 2012 года. Тогда он набрал 62,6% голосов.